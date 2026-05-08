JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Argenx auf "Buy" mit einem Kursziel von 1013 US-Dollar belassen. Der Biotech-Spezialist habe ein gutes erstes Quartal hinter sich, schrieb Akash Tewari in einem am Freitag vorliegenden Rückblick./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 21:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 672,2EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

