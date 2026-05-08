DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe im ersten Quartal die schon tief gestapelten Erwartungen noch verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe nach wie vor keine Fortschritte, was die operative Entwicklung betreffe. Die Prüfung strategischer Optionen mache zwar etwas Hoffnung, sei aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu vage./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 5,31EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Fynn Scherzler

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,50

Kursziel alt: 4,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

