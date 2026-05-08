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    Hisbollah feuert auf Israel - Bericht über Tote im Libanon

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah beschießt Nordisrael trotz Waffenruhe
    • Vier Tote und mehrere Verletzte im Südlibanon
    • Hisbollah-Drohne stürzt ab und verletzt Soldaten
    Hisbollah feuert auf Israel - Bericht über Tote im Libanon
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Trotz geltender Waffenruhe hat die Hisbollah erneut Raketen auf Nordisrael gefeuert. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete derweil vier Tote und mehrere Verletzte bei einem israelischen Angriff im Südlibanon. Israels Armee äußerte sich dazu zunächst nicht auf Anfrage.

    In Nordisrael gab es am frühen Nachmittag in mehreren Orten Raketenalarm. Ein Geschoss sei abgefangen worden, weitere seien auf offenes Gelände gestürzt, teilte das israelische Militär mit. Israels Armee hatte mit dem Beschuss aus dem Nachbarland gerechnet und zuvor mitgeteilt, dass sie sich darauf vorbereite. Dem Beschuss vorausgegangen war ein israelischer Angriff in den südlichen Vororten Beiruts, bei dem der Kommandeur der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan getötet wurde.

    Mehrere israelische Soldaten verletzt

    Israels Armee teilte weiterhin mit, dass eine mit Sprengstoff beladene Drohne der vom Iran unterstützten Hisbollah in Israel abgestürzt sei. Dabei seien zwei Soldaten verletzt worden, einer von ihnen schwer. Die libanesische Miliz habe zudem weitere solcher Drohnen eingesetzt, die in der Nähe von israelischen Soldaten im Südlibanon explodiert seien. Auch dabei sei ein Soldat verletzt worden. Die Hisbollah habe im Laufe des Tages außerdem Mörsergranaten und Raketen auf Soldaten im Südlibanon gefeuert.

    Das israelische Militär forderte unterdes erneut die Bewohner mehrerer Ortschaften im Südlibanon auf, diese vor anstehenden israelischen Angriffen zu verlassen. Die Armee kündigte an, dort gegen die Hisbollah vorgehen zu wollen.

    Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber "offensive" Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen. Beide Kriegsparteien werfen sich Verstöße gegen das Abkommen vor./cir/DP/jha






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