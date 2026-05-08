UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,40 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,74 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +28,34 %/+39,04 % bedeutet.