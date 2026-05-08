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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Bayer auf Buy mit Kursziel 52 Euro
    • Anleger fokussieren auf US-Entscheidung im Durnell-Fall
    • Experten sehen günstigen Ausgang und Glyphosat
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,40 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,74 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +28,34 %/+39,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +39,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie Entscheidungen vor dem US Supreme Court und das Opt‑out‑Datum (04.06.) die Bayer‑Bewertung und den Kurs beeinflussen könnten; Teilnehmer sehen hohes Rechtsrisiko mit möglichem großen Kursverlust (einige würden 30% verkraften). Trotz positiver News zu Asundexian und der Perfuse‑Übernahme reagierte der Kurs schwach; Schwerpunkt auf Timing und Folgen für Fundamentaldaten.

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