ANALYSE-FLASH
UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
- UBS belässt Bayer auf Buy mit Kursziel 52 Euro
- Anleger fokussieren auf US-Entscheidung im Durnell-Fall
- Experten sehen günstigen Ausgang und Glyphosat
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 37,40 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,74 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +28,34 %/+39,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 52 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Bezüglich des SCOTUS ist „ab sofort bis Ende Juni“ am wahrscheinlichsten. Genauer geht es nicht. Und bzgl. deiner anderen Frage; hier ist am 04.06. Deadline für opt-out. Das heißt, bis zum 04.06. müssen Kläger aktiv aussteigen (opt-out) und sind ansonsten im Vergleichspaket.
Parallel dazu versuchte Bayer zusammen mit Agrarverbänden, Änderungen am neuen Landwirtschaftsgesetz zu erwirken.
Das Repräsentantenhaus will sich auf Änderungsvorschläge von Bayer und Partnern beim Landwirtschaftsgesetz nicht einlassen, hat NTG24 herausgefunden:
https://www.ntg24.de/Bayer-Rueckschlag-bei-Glyphosat-05052026-CT-Aktien
Supreme Court could overturn state court in Roundup cancer case
https://eu.sctimes.com/story/news/2026/05/04/supreme-court-justices-lean-toward-uniformity-for-labeling-in-roundup-case-missouri/89862125007/