Aktien New York Ausblick
Gewinne erwartet an US-Börsen - Jobdaten im Blick
- US-Aktien steigen vor Arbeitsmarktbericht dank KI
- Iran-Konflikt belastet Waffenruhe, Märkte reagieren
- Halbleiter gefragt, Cloud- und Werbeaktien schwach
NEW YORK (dpa-AFX) - Im internationalen Kontext fallen die US-Aktienmärkte am Freitag mit positiven Indikationen auf. Während die Börsen in Europa mit Abschlägen darauf reagierten, dass Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen um ein Kriegsende zu untergraben drohen, zeichnen sich in New York unmittelbar vor dem anstehenden Arbeitsmarktbericht Gewinne ab. Neben dem konjunkturellen Aspekt könne dieser den Anlegern auch neue Eindrücke für die Geldpolitik vermitteln.
Mit Rückenwind der KI-Fantasie fehlt dem S&P 500 und den Nasdaq-Leitindizes nicht viel, um ihre Rekordrally fortzusetzen: Besonders deutlich legte eineinhalb Stunden vor dem Auftakt der technologielastige Nasdaq 100 zu, der vom Broker IG 0,8 Prozent höher auf 28.787 Punkte taxiert wurde. Für eine Bestmarke müsste er über 28.825 Zähler steigen, während 7.385 Zähler im S&P 500 notwendig sind.
Der Dow Jones Industrial läuft seiner Bestmarke vom Februar aber immer noch hinterher. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex der Wall Street wird 0,4 Prozent höher auf 49.775 Punkte taxiert. Er müsste für einen Rekord aber knapp 50.513 Punkte erreichen. Im Wochenverlauf steigert er sein Plus damit auf ein halbes Prozent. Mit den fast vier Prozent des Nasdaq 100 kann er bei weitem nicht mithalten.
Das Thema im Iran-Krieg ist am Freitag die wieder wackelnde Waffenruhe. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Das iranische Militär warf dann den USA vor, die ohnehin fragile Waffenruhe verletzt zu haben. Kurz darauf meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Abwehr neuer iranischer Angriffe.
Anleger machen sich am Freitag aber dennoch weiter Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts und setzen wie zuletzt vor allem auf US-Technologiewerte. Eckhard Schulte von MainSky Asset Management sieht in diesen eine "Gewinnmaschine" getrieben von der weiter gehenden "KI-Revolution". Während Halbleiter auf allen Ebenen knapp seien, würden Software-Werte wegen möglicher KI-Störeinflüsse von Anlegern gemieden.
Viele Aktien aus dem Chipsektor bleiben vor diesem Hintergrund begehrt. Nachdem die Titel von Microchip Technology in dieser Woche über 100 Dollar Rekordniveau erreichten, legten sie vorbörslich nochmals 2,5 Prozent zu. Analyst James Schneider von der US-Bank Goldman Sachs attestierte dem Halbleiterunternehmen starke Quartalszahlen nebst Ausblick.
Besonders positiv auffällig waren die Aktien von Akamai Technologies mit einem Kurssprung um 22 Prozent. Der Cloud-Computing-Dienstleister hatte seine diesjährige Gewinnzielspanne nach oben hin eingegrenzt. Außerdem wurde ein Großauftrag im Bereich der Cloud-Infrastrukturen eingefädelt.
Schlechte Nachrichten kommen aus dem Software-Bereich von Cloudflare und The Trade Desk , deren Kurse vorbörslich im prozentual zweistelligen Bereich absackten. Das auf Sicherheits-Dienste spezialisierte Unternehmen Cloudflare enttäuschte mit dem Umsatzausblick und sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufmerksamkeit. Der Werbemarkt-Dienstleister The Trade Desk enttäuschte auch mit Zahlen und Ausblick.
Ein Abschlag von mehr als sieben Prozent zeichnet sich darüber hinaus bei Expedia ab. Analyst John Colantuoni von Jefferies Research verwies auf eine enttäuschende Buchungsprognose des Online-Reiseportals für das zweite Quartal. Richard Clarke von Bernstein schrieb mit Blick auf bestätigte Jahresziele, dass diese nach dem guten ersten Quartal eine schwächere zweite Jahreshälfte implizierten./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie
Die The Trade Desk Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,73 % und einem Kurs von 125 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der The Trade Desk Registered (A) Aktie um -19,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von The Trade Desk Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..
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Aktiendepot – Update April 2026
Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.
Nachfolgend gibt es das April-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:
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Zukäufe/Verkäufe 2026
Ende April gab es gleich drei Zukäufe:
4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.
Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).
Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.
Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!
Strategiewechsel 2026/2027
Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).
Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:
•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.
•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.
•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.
•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.
•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.
Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)
Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!
Rückblick April
Der Dank geht an Agree Realty, Ahold, Alexandria, Ares Capital, BCE, A2AFCX, Constellation SW, CSL, FS KKR, Gladstone Capital, HASI, Itaú Unibanco, Main Street Capital, Mercedes-Benz, Merck KG, Northland Power, Rio Tinto, Safestore, Salesforce, Schaeffler, A12HUU, Sun Communities, Telekom, Wisetech Global und WP Carey.