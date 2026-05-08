DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und einem Management-Treffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auf der Veranstaltung in London habe es keine wesentlichen Neuinformationen gegeben, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertet die Aussagen daher neutral für die Aktienstory./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 39,06EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte