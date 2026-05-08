DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen und einem Management-Treffen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auf der Veranstaltung in London habe es keine wesentlichen Neuinformationen gegeben, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er wertet die Aussagen daher neutral für die Aktienstory./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 39,06EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00 € , was eine Steigerung von +640,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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