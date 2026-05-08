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    KORREKTUR

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    Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn soll um 11 Prozent auf 1,6 Bio Yen
    • Aktienrückkauf bis zu 500 Milliarden Yen angekündigt
    • Börsenwert sank um über ein Fünftel auf 100 Mrd
    KORREKTUR - Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    (korrigiert wird die Höhe des Aktienrückkaufprogramms im 3. Absatz: Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für den Wert von bis zu 500 Milliarden rpt Milliarden Yen an.)

    TOKIO (dpa-AFX) - Der Elektronik- und Medienkonzern Sony hat unter anderem dank guter Geschäfte mit Kameras und bildverarbeitenden Produkten im Geschäftsjahr 2025/26 operativ mehr verdient. Für das bis Ende März 2027 laufende, neue Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem weiteren Anstieg des operativen Gewinns. Dieser soll um elf Prozent auf rund 1,6 Billionen Yen (rund 8,7 Mrd Euro) zulegen, teilte der Konzern am Freitag in Tokio mit. Die Prognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen.

    Im vergangenen Geschäftsjahr zog der operative Gewinn um 13 Prozent auf knapp 1,45 Billionen Yen an. Das war etwas weniger als zuletzt in Aussicht gestellt. Dies war allerdings auch auf einige Sondereffekte zurückzuführen. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 12,5 Billionen Yen zu. In den zwölf Monaten bis Ende März 2027 rechnet der Konzern mit einem leichten Rückgang beim Erlös.

    Sony kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien für den Wert von bis zu 500 Milliarden Yen an. Damit will das Unternehmen die zuletzt stark unter Druck stehende Aktie stützen. Zumindest am Freitag gelang das zeitweise. Der Kurs zog um bis zu sieben Prozent an. Allerdings gab das Papier den Großteil der Gewinne schnell wieder ab und lag zuletzt nur noch mit zwei Prozent im Plus.

    Im laufenden Jahr sank der Börsenwert von Sony um etwas mehr als ein Fünftel auf umgerechnet rund 100 Milliarden Euro. Mit dem Kursrückgang zählen die Aktien in diesem Jahr zu den schwächsten Titeln im japanischen Leitindex Nikkei 225, der seit Ende 2025 um fast ein Viertel anzog./zb/lew

    Sony

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    ISIN:JP3435000009WKN:853687
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sony Aktie

    Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 17,50 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sony Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sony bezifferte sich zuletzt auf 105,91 Mrd..

    Sony zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 25,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.




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