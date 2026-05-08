DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Das vorab bereits signalisierte schwächere Quartal sei eingetreten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge habe die Erwartungen zwar leicht übertroffen, doch aus dem Bereich der Forschung und Entwicklung habe es keine bedeutenden Nachrichten gegeben./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 672,2EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 725
Kursziel alt: 725
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 725
Kursziel alt: 725
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