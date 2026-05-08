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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 185 auf 190 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen mache Fortschritte im Offshore-Bereich, während er im Dienstleistungsgeschäft weiterhin seine Themen habe, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Hinblick auf die Profitabilität der Gruppe sei das erste Quartal positiv gewesen. Im wichtigen US-Geschäft herrsche weiterhin Unsicherheit wegen der laufenden Untersuchungen von Turbinen-Importen auf Basis von Paragraph 232./rob/tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 25,88EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 190
    Kursziel alt: 185
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



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