DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge, die im ersten Quartal deutlich die Erwartungen übertroffen hätten, bestätigen laut dem Analysten Michael Kuhn ein beschleunigtes Wachstum des Chipindustrie-Ausrüsters. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, habe das Unternehmen einen exzellenten Jahresauftakt hinter sich./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 42,66EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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