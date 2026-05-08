Cellebrite kündigt Teilnahme an bevorstehenden Investorenkonferenzen an
TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Mai und Juni an den folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird:
Datum:
18. Mai 2026
Konferenz:
J.P. Morgan 2026 Global Technology, Media and Communications Conference
Uhrzeit der Präsentation:
15:30 Uhr ET
Format:
Kamingespräch
Führungskraft von Cellebrite:
Thomas Hogan, Chief Executive Officer
David Barter, Chief Financial Officer
Roni Fialkov, Senior Vice President, globale Finanzen
Veranstaltungs-URL:
https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-g ...
Webcast-URL:
https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebr ...
Datum:
27. Mai 2026
Konferenz:
TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference
Uhrzeit der Präsentation:
11:25 Uhr ET
Format:
Kamingespräch
Führungskräfte von Cellebrite: