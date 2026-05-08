WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kontron von 30 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe einen schwachen Jahresstart verzeichnet und den Ausblick gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mögliche Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn federe dies aber ab. Die Bewertung sei zudem günstig./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,50 € , was eine Steigerung von +25,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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