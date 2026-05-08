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    WARBURG RESEARCH stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft GFT TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das erste Quartal des IT-Dienstleisters habe zwei Botschaften vermittelt, schrieb Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum einen gewinne der Bereich der Künstlichen Intelligenz an Dynamik, zum anderen liefere die Umsatzzusammensetzung ein positives Signal./rob/mf/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Felix Ellmann
    Analysiertes Unternehmen: GFT TECHNOLOGIES AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 32
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00, was eine Steigerung von +47,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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