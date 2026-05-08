WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 187 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei durch eine gute Auftragsentwicklung geprägt gewesen, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Profitabilität des Maschinenbauers habe überzeugt./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 126,4EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 189

Kursziel alt: 187

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

