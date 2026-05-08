Jefferies belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 30,90 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +11,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +9,40 %/+44,79 % bedeutet.