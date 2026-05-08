ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
- Jefferies stuft Bechtle nach Quartalszahlen auf Buy
- Kunden aus öffentlicher Hand bringen starken Jahresstart
- Jahresziele bestätigt mit Aufwärtspotenzial bei Chips
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei dank einer starken Nachfrage der öffentlichen Hand in Deutschland gut ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Die positive Dynamik aus dem Schlussquartal 2025 halte an, und die bestätigten Jahresziele hätten Luft nach oben, falls sich die Versorgungslage mit Halbleitern nicht verschlechtere./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 30,90 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +11,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +9,40 %/+44,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 45 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bechtle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-54095346.png
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-auf-der-hannover-messe-2026
Das ging doch schneller als gedacht. Der jüngste Ausbruch spricht für eine Trendbeschleunigung. Solange die jüngste Kurslücke sowie die neu etablierte Unterstützungszone um 41 EUR verteidigt werden, bleiben die Voraussetzungen für weitere Kursanstiege intakt, meint LYNX: