USA
Arbeitslosigkeit stabil
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitslosigkeit in den USA im April stabil geblieben
- Arbeitslosenquote blieb bei 4,3 Prozent wie erwartet
- US-Arbeitsministerium meldete die Daten in Washington
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im April wie erwartet stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet./jha/men
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