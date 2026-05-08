USA
Beschäftigung ist im April unerwartet deutlich gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Beschäftigtenzahl in den USA im April deutlich
- Außerhalb der Landwirtschaft Zuwachs 115.000
- Vormonate zusammen um 16.000 Stellen revidiert
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im April stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legte die Zahl um 115.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 65.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 16.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/men
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