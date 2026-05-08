RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quarrtalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dank eines höheren Handelsergebnisses und einer überraschend niedrigen Risikovorsorge liege der berichtete Nettogewinn der Bank klar über der Konsensschätzung, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 5,818EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

