ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 165 Euro
- Jefferies belässt Krones auf Buy mit Ziel 165
- Auftragseingang als positive Überraschung für Krones
- Umsatz enttäuschte leicht, Ebitda erfüllte Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 127,2 auf Tradegate (08. Mai 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +5,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd..
KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 156,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 189,00EUR was eine Bandbreite von +24,01 %/+50,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 165 Euro
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Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.
Guten Tag Huta,