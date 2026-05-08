RENK Group Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 08.05.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei RENK Group insgesamt ein Minus von -6,41 % zu verkraften.

Mit einer Performance von -5,09 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,09 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group -4,32 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,36 % geändert.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,14 % 1 Monat -10,18 % 3 Monate -6,41 % 1 Jahr -9,76 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 08.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,91 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie des Verteidigungskonzerns fällt vor dem Wochenende auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Grund ist ein negativer Analystenkommentar.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.