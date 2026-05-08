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    Wasserrückhalteplan ist nächster Schritt für das Minenprojekt Kenville von Ximen Mining Corp.

    Nelson BC

     

    Vancouver, B.C., 8. Mai 2026 / IRW-Press / Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XM) (OTC: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“) freut sich, das folgende Update zu seinem Minenprojekt Kenville im historischen Bergbaurevier Nelson im Südosten von B.C. bereitzustellen.

     

    Beratender Ingenieur und Minenmanager am Standort der Mine Kenville

     

    Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine technischen und Umweltberater vergangene Woche bei der Mine vor Ort waren, um ihre Beiträge zur Fertigstellung des technischen Entwurfs für die Wasserrückhaltevorrichtungen abzustimmen. Der technische Entwurf muss dem Ministry of Energy and Critical Minerals vor Bauaufnahme zur Genehmigung vorgelegt werden. Diese Maßnahme ist gemäß der Genehmigung für das Minenprojekt Kenville nach dem Mines Act vor Beginn der Bauarbeiten erforderlich.

     

    Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Arbeiten des Unternehmens, um dieses Projekt auf den Bau des neuen unterirdischen Stollens vorzubereiten. Mit diesem Stollen soll Zugang zu mehreren goldhaltigen Quarzgängen in Gebieten westlich und südlich der historischen Mine geschaffen werden, die in Bohrlöchern von der Oberfläche aus durchteuft wurden.

     

    Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration bei Ximen Mining Corp. und eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

     

    Im Namen des Board of Directors

     

    „Christopher R. Anderson“

     

    Christopher R. Anderson,

    President, CEO und Direktor

    604 488-3900

     

    Investor Relations      |      604-488-3900     |       ir@XimenMiningCorp.com

     

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    Über Ximen Mining Corp.

     

     

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