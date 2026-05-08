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    Podcast Glaser & Spang

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    ZEAL Network: Warum das Geschäftsmodell KI-Sicher & krisensicher ist

    Aus Investorensicht besonders interessant: ZEAL kombiniert strukturelles Online-Wachstum, hohe Profitabilität, starke Cashflow-Generierung und eine klare Ausschüttungspolitik.

    Podcast Glaser & Spang - ZEAL Network: Warum das Geschäftsmodell KI-Sicher & krisensicher ist

    In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE, über das Geschäftsmodell hinter LOTTO24, die Wachstumstreiber im Online-Lotteriemarkt und die nächste Phase der Diversifizierung.

     

    Im Mittelpunkt steht zunächst das klassische Lotto-Geschäft mit Lotto 6aus49 und Eurojackpot. ZEAL ist Marktführer im deutschen Online-Lotteriemarkt, der Online-Anteil liegt aktuell erst bei rund 30% und soll langfristig deutlich steigen. Besonders spannend: Lotto bleibt laut Behrendt auch in Krisenzeiten sehr stabil, viele Kunden spielen regelmäßig oder über Dauerscheine. In Hochjackpot-Phasen steigt die Aktivität zusätzlich – gleichzeitig will ZEAL durch Marketing und neue Produkte unabhängiger von Peak Jackpots werden.

     

    Ein großer Schwerpunkt ist die Traumhausverlosung. ZEAL sieht Häuser als universellen Traum und will das Produkt perspektivisch auf bis zu ein Haus pro Monat skalieren. Dazu kommen neue Verlosungsformate wie die Traumautoverlosung, die mit einem Porsche 911 GT3 RS gestartet ist und weitere Zielgruppen ansprechen soll. Auch der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle: 30% des Reinertrags gehen an gemeinnützige Zwecke.

     

    Außerdem sprechen wir über den Bereich Games, der als ergänzendes Entertainment-Angebot für bestehende Kunden dient. Trotz strenger Regulierung wächst das Segment zweistellig und weist bereits attraktive Margen auf. Weitere Themen sind Marketingeffizienz, Kundenakquisitionskosten, Payback-Zeiten, Regulierung, Wettbewerb, Cybersecurity, KI-Einsatz, Kapitalallokation, Dividenden und mögliche Aktienrückkäufe.

     

    Aus Investorensicht besonders interessant: ZEAL kombiniert strukturelles Online-Wachstum, hohe Profitabilität, starke Cashflow-Generierung und eine klare Ausschüttungspolitik. Das Management stellt weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von mindestens 30% in Aussicht.

     

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

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    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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