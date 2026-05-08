ZEAL Network: Warum das Geschäftsmodell KI-Sicher & krisensicher ist

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang mit Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE, über das Geschäftsmodell hinter LOTTO24, die Wachstumstreiber im Online-Lotteriemarkt und die nächste Phase der Diversifizierung.

Im Mittelpunkt steht zunächst das klassische Lotto-Geschäft mit Lotto 6aus49 und Eurojackpot. ZEAL ist Marktführer im deutschen Online-Lotteriemarkt, der Online-Anteil liegt aktuell erst bei rund 30% und soll langfristig deutlich steigen. Besonders spannend: Lotto bleibt laut Behrendt auch in Krisenzeiten sehr stabil, viele Kunden spielen regelmäßig oder über Dauerscheine. In Hochjackpot-Phasen steigt die Aktivität zusätzlich – gleichzeitig will ZEAL durch Marketing und neue Produkte unabhängiger von Peak Jackpots werden.

Ein großer Schwerpunkt ist die Traumhausverlosung. ZEAL sieht Häuser als universellen Traum und will das Produkt perspektivisch auf bis zu ein Haus pro Monat skalieren. Dazu kommen neue Verlosungsformate wie die Traumautoverlosung, die mit einem Porsche 911 GT3 RS gestartet ist und weitere Zielgruppen ansprechen soll. Auch der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle: 30% des Reinertrags gehen an gemeinnützige Zwecke.

Außerdem sprechen wir über den Bereich Games, der als ergänzendes Entertainment-Angebot für bestehende Kunden dient. Trotz strenger Regulierung wächst das Segment zweistellig und weist bereits attraktive Margen auf. Weitere Themen sind Marketingeffizienz, Kundenakquisitionskosten, Payback-Zeiten, Regulierung, Wettbewerb, Cybersecurity, KI-Einsatz, Kapitalallokation, Dividenden und mögliche Aktienrückkäufe.

Aus Investorensicht besonders interessant: ZEAL kombiniert strukturelles Online-Wachstum, hohe Profitabilität, starke Cashflow-Generierung und eine klare Ausschüttungspolitik. Das Management stellt weiterhin zweistelliges Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge von mindestens 30% in Aussicht.

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