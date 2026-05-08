3 Key Takeaways aus unserer Mai-Webkonferenz

Am Montag fand wieder unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Gleichzeitig hat der Fonds am 3. Mai sein 5-jähriges Bestehen gefeiert. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Investoren, Partnern und Wegbegleitern für das Vertrauen und die Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken!



Für alle, die am Montag nicht live dabei sein konnten, unsere drei zentralen Takeaways aus der Präsentation:



1️⃣ 𝗞ä𝘂𝗳𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗩𝗲𝗿𝗸ä𝘂𝗳𝗲 𝗶𝗺 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼

◾ Deutz sehen wir als Profiteur einer wirtschaftlichen Belebung sowie neuer Anwendungen im Bereich Defense und Backup-Power-Lösungen für Datacenter. Das Unternehmen strebt bis 2030 einen Umsatz von 4 Mrd. € sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 10% an.

◾ Bei tonies sehen wir weiterhin starkes Wachstumspotenzial durch die Toniebox 2, neue Figuren sowie die internationale Expansion. Positiv waren zudem die aktuellen Google-Trend-Daten sowie der Austausch mit dem neuen CFO.

◾ Auf der Verkaufsseite haben wir uns zuletzt unter anderem von All for One, Atoss Software und technotrans getrennt. Die Befürchtung einer möglichen Gewinnwarnung bei All for One hat sich gestern Abend bestätigt. Unser Handeln war an dieser Stelle damit richtig – auch wenn wir die Position rückblickend bereits früher hätten verkaufen sollen.



2️⃣ 𝗩𝗶𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀-𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝗲𝗻 𝗶𝗺 𝗠𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝗽𝘂𝗻𝗸𝘁

Aktuell sehen wir insbesondere in den folgenden Bereichen attraktive strukturelle Wachstumstreiber:

🏗️ Infrastruktur

⚡ Energie & Energieinfrastruktur

🛡️ Verteidigung

💿 Rechenzentren & künstliche Intelligenz

Die steigenden Investitionen in Infrastruktur, Stromnetze, Energieversorgung, Verteidigung sowie Datacenter und AI sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und global als zentrale Treiber für zahlreiche Unternehmen im Portfolio.



3️⃣ 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗱𝗮𝘁𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗹𝗲𝗶𝗯𝗲𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃

Die Unternehmen im Portfolio konnten 2025 erneut eine starke operative Entwicklung zeigen:

▶️ Umsatzwachstum: +16,2%

▶️ EBITDA-Wachstum: +24,4%

▶️ 84,6% der Unternehmen steigerten ihren Umsatz

▶️ 73,1% verbesserten ihr EBITDA

Gleichzeitig liegt der von uns berechnete 𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗪𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝘀 𝗮𝗸𝘁𝘂𝗲𝗹𝗹 𝗿𝘂𝗻𝗱 𝟳𝟰% ü𝗯𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗺 𝗡𝗔𝗩, was das aus unserer Sicht weiterhin attraktive Bewertungsniveau im Small- & Micro-Cap-Segment unterstreicht.



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🔗 𝘇𝘂𝗿 𝗔𝘂𝗳𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲



𝗣𝗮𝘀𝘀𝘄𝗼𝗿𝘁: Dd=vd*4W

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

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Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München