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    Private Assets: Konzernzahlen 2025 – Erfolge für die Zukunft

    Trotz rückläufiger Umsätze zeigt sich 2025 eine klare Ergebnisverbesserung und ein strategisch bereinigtes Portfolio – die Basis für eine optimistische Prognose.

    Private Assets: Konzernzahlen 2025 – Erfolge für die Zukunft
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatzerlöse 2025: EUR 168,3 Mio. (Vorjahr korrigiert EUR 173,8 Mio.).
    • EBITDA 2025: EUR 9,0 Mio. (Vorjahr korrigiert EUR 6,3 Mio.); Ergebnisverbesserung vor allem durch Abgang verlustbringender Beteiligungen, Erstkonsolidierung der TAM Groupe und Verkauf der InstaLighting GmbH.
    • Konzernjahresergebnis 2025: EUR -0,4 Mio. (Vorjahr korrigiert EUR -7,6 Mio.); im Zuge der Konzernabschlusserstellung wurden nach IAS 8 Korrekturen vorgenommen, u. a. Verschiebung von Ergebnisbeiträgen von EUR 3,7 Mio. zwischen 2024 und 2025.
    • Bilanzkennzahlen 31.12.2025: Bilanzsumme EUR 120,0 Mio., Zahlungsmittel EUR 14,7 Mio.; Eigenkapitalquote rund 17,6% (Vorjahr korrigiert 19,7%).
    • Strategische Neuausrichtung / Portfolio: Wesentliche Fortschritte bei Bereinigung und Weiterentwicklung des Portfolios; bestehende Beteiligungen zeigen zunehmend stabile operative Entwicklungen; positive Gesamtprognose für das laufende Jahr.
    • Termine / Infos: Geschäftsbericht ab 12. Mai 2026 online verfügbar; Hauptversammlung am 25. Juni 2026 in Hamburg.






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