Börsenstart USA - 08.05. - US Tech 100 stark +1,37 %

Der Dow Jones steht bei 49.698,43 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Cisco Systems +2,57 %, NVIDIA +2,05 %, Apple +1,79 %, Caterpillar +1,14 %, Goldman Sachs Group +0,82 %

Flop-Werte: Salesforce -3,26 %, IBM -2,68 %, McDonald's -1,84 %, Visa (A) -1,56 %, Microsoft -1,35 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.959,21 PKT und steigt um +1,37 %.

Top-Werte: Micron Technology +9,36 %, Qualcomm +7,84 %, Monster Beverage +7,42 %, Advanced Micro Devices +5,42 %, KLA Corporation +4,96 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,04 %, Atlassian Registered (A) -7,41 %, MercadoLibre -7,08 %, Axon Enterprise -6,73 %, CoStar Group -5,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.381,39 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Micron Technology +9,36 %, Corning +7,93 %, SanDisk Corporation +7,89 %, Qualcomm +7,84 %, Monster Beverage +7,42 %

Flop-Werte: Akamai Technologies -8,30 %, AppLovin Registered (A) -8,04 %, Axon Enterprise -6,73 %, Fidelity National Information Services -6,50 %, Mettler Toledo International -6,43 %