Micron Technology Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 08.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +9,36 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 599,40€, mit einem Plus von +9,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Micron Technology einen Gewinn von +80,02 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +30,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,05 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +142,45 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,37 % geändert.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +30,00 % 1 Monat +71,05 % 3 Monate +80,02 % 1 Jahr +725,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion derzeit um die Micron-Kursentwicklung. Technisch stehen Trailing-Stop, mögliche Konsolidierung und eine Fortsetzung im Fokus. Fundamental diskutieren Nutzer den Insider-Verkauf von CEO Mehrotra im Rahmen eines 10b5-1-Plans und dessen steuerliche Auswirkungen auf die Bewertung. Die Stimmen sind geteilt: Potenzial für neue Höchststände versus nahende Korrektur durch Marktstruktur oder Fonds-Druck.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 668,97 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,57 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,60 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.