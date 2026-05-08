Cloudflare Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 08.05.2026

Die Cloudflare Registered (A) Aktie ist bisher um -21,83 % auf 171,20€ gefallen. Das sind -47,80 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der Cloudflare Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Cloudflare Registered (A) ist ein führender Anbieter von Internet-Sicherheits- und Performance-Lösungen, bekannt für sein CDN und DDoS-Schutz. Es konkurriert mit Akamai und AWS und bietet einzigartige Sicherheitslösungen wie Zero Trust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Cloudflare Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,80 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cloudflare Registered (A) Aktie damit um -9,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Cloudflare Registered (A) +8,80 % gewonnen.

Cloudflare Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,58 % 1 Monat -3,82 % 3 Monate +23,80 % 1 Jahr +68,73 %

Informationen zur Cloudflare Registered (A) Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:03 Uhr

Es gibt 318 Mio. Cloudflare Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,21 Mrd. € wert.

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Ob die Cloudflare Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cloudflare Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.