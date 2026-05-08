🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCloudflare Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Cloudflare Registered (A)

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cloudflare Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 08.05.2026

    Am 08.05.2026 ist die Cloudflare Registered (A) Aktie, bisher, um -21,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cloudflare Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Cloudflare Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 08.05.2026
    Foto: Eric Risberg - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Cloudflare Registered (A) ist ein führender Anbieter von Internet-Sicherheits- und Performance-Lösungen, bekannt für sein CDN und DDoS-Schutz. Es konkurriert mit Akamai und AWS und bietet einzigartige Sicherheitslösungen wie Zero Trust.

    Cloudflare Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.05.2026

    Die Cloudflare Registered (A) Aktie ist bisher um -21,83 % auf 171,20 gefallen. Das sind -47,80  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,45 %, geht es heute bei der Cloudflare Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cloudflare Inc!
    Long
    192,99€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 13,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,35€
    Basispreis
    5,07
    Ask
    × 9,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Cloudflare Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,80 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cloudflare Registered (A) Aktie damit um -9,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Cloudflare Registered (A) +8,80 % gewonnen.

    Cloudflare Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,58 %
    1 Monat -3,82 %
    3 Monate +23,80 %
    1 Jahr +68,73 %
    Stand: 08.05.2026, 16:03 Uhr

    Informationen zur Cloudflare Registered (A) Aktie

    Es gibt 318 Mio. Cloudflare Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,21 Mrd. € wert.

    Gewinne erwartet an US-Börsen - Jobdaten im Blick


    Im internationalen Kontext fallen die US-Aktienmärkte am Freitag mit positiven Indikationen auf. Während die Börsen in Europa mit Abschlägen darauf reagierten, dass Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen um ein Kriegsende zu …

    Massenentlassung sorgen für Panik – Cloudflare stürzt 18% ab


    Cloudflare liefert starke Quartalszahlen ab, doch der harte KI-Umbau verunsichert Anleger und schickt die Aktie auf Talfahrt.

    Almonty Industries, Innodata & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Cloudflare Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cloudflare Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cloudflare Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cloudflare Registered (A)

    -21,85 %
    -9,58 %
    -3,82 %
    +23,80 %
    +68,73 %
    +364,82 %
    +206,80 %
    +512,02 %
    ISIN:US18915M1071WKN:A2PQMN
    Cloudflare Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Cloudflare Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 08.05.2026 Am 08.05.2026 ist die Cloudflare Registered (A) Aktie, bisher, um -21,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cloudflare Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     