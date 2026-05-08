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    Aktien New York

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    Gewinne trotz Nahost-Konflikt - Starke Arbeitsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte starten mit Gewinnen trotz Nahost-Konflikten
    • S&P 500 und Nasdaq 100 erklimmen neue Rekordhochs
    • April-Arbeitsmarkt deutlich besser als erwartet
    Aktien New York - Gewinne trotz Nahost-Konflikt - Starke Arbeitsdaten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Dabei erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 erneut Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel merklich besser als erwartet aus.

    Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 49.712 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,6 Prozent auf 7.382 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es zuletzt um 1,3 Prozent auf 28.938 Punkte aufwärts. Dies deutet für den technologielastigen Auswahlindex auf ein Wochenplus von rund 4,4 Prozent hin./edh/he





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