🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK hynix Aktie stark gefragt - +13,29 % - 08.05.2026

    Am 08.05.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um +13,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie stark gefragt - +13,29 % - 08.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    SK hynix aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.05.2026

    Die SK hynix Aktie notiert aktuell bei 1.040,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +122,00  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.040,00, mit einem Plus von +13,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SK hynix einen Gewinn von +101,55 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +103,92 % erlebt.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,21 %
    1 Monat +74,50 %
    3 Monate +101,55 %
    1 Jahr +103,92 %
    Stand: 08.05.2026, 16:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SK-Hynix-Kursentwicklung: Shakeouts, Gewinnmitnahmen und Nachkäufe bei 860–960 Euro; Diskussionen zu Ein-/Ausstiegen, Trailing Stops und Bewertungsprofilen. Hintergrund sind wachsende AI‑Nachfrage, knappe Kapazitäten und Berichte über Kundenfinanzierungen von Produktionslinien, die Preis- und Margenrisiken beeinflussen könnten.

    Zur SK hynix Diskussion

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 709 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 722,87 Mrd. € wert.

    DAX, Innodata & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Almonty Industries, Innodata & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,92 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,72 %.

    SK hynix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    +14,38 %
    +28,64 %
    +77,85 %
    +105,43 %
    +10.499.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
    SK hynix direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SK hynix Aktie stark gefragt - +13,29 % - 08.05.2026 Am 08.05.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um +13,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     