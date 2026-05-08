SK hynix Aktie stark gefragt - +13,29 % - 08.05.2026

Die SK hynix Aktie notiert aktuell bei 1.040,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +122,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.040,00€, mit einem Plus von +13,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SK hynix einen Gewinn von +101,55 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SK hynix eine positive Entwicklung von +103,92 % erlebt.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,21 % 1 Monat +74,50 % 3 Monate +101,55 % 1 Jahr +103,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SK-Hynix-Kursentwicklung: Shakeouts, Gewinnmitnahmen und Nachkäufe bei 860–960 Euro; Diskussionen zu Ein-/Ausstiegen, Trailing Stops und Bewertungsprofilen. Hintergrund sind wachsende AI‑Nachfrage, knappe Kapazitäten und Berichte über Kundenfinanzierungen von Produktionslinien, die Preis- und Margenrisiken beeinflussen könnten.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 709 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 722,87 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,92 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,72 %.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.