LPKF Laser & Electronics Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,11 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 25,60€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics einen Gewinn von +248,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +43,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +237,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +353,90 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +43,42 % 1 Monat +237,73 % 3 Monate +248,30 % 1 Jahr +204,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg von LPKF auf ca. 24,90 €, Spekulation auf eine Übernahmeprämie um 25–26 €, und ob der Hype im Speicher-/Chipsektor anhält. Fundamentale Seite: Q1-Umsatz −32%, Bewertung hoch. Skepsis, ob steigende Umsätze die Kurse rechtfertigen lassen. Short-Positionen, große Orders und Liquiditätsengpässe; viele warnen vor einer möglichen Korrektur trotz bullischem Umfeld.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 609,96 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,87 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,82 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +3,86 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.