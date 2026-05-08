🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHimax Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Himax Technologies

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Himax Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.05.2026

    Am 08.05.2026 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +18,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.05.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

    Himax Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.05.2026

    Die Himax Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +18,98 % auf 16,300. Damit gewinnt die Aktie +2,600  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +30,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +30,48 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,300. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Himax Technologies einen Gewinn von +141,48 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +52,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +105,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Himax Technologies bisher ein Plus von +134,53 %.

    Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +52,34 %
    1 Monat +105,03 %
    3 Monate +141,48 %
    1 Jahr +146,97 %
    Stand: 08.05.2026, 16:08 Uhr

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,77 Mrd. € wert.

    Nach AMD, Intel & Qualcomm: Jetzt rastet diese Halbleiteraktie komplett aus!


    Die Halbleiterbranche ist um einen massiven Kursanstieg reicher. Am Donnerstag knallte die Himax-Aktie nach starken Zahlen um 30 Prozent nach oben.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,72 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -0,51 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,28 %. NXP Semiconductors legt um +0,20 % zu

    Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Himax Technologies

    +17,52 %
    +52,34 %
    +105,03 %
    +141,48 %
    +146,97 %
    +165,04 %
    +53,77 %
    +85,69 %
    +122,07 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX
    Himax Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Himax Technologies Aktie mit kräftigem Kursplus - 08.05.2026 Am 08.05.2026 ist die Himax Technologies Aktie, bisher, um +18,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     