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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Advanced Micro Devices Aktie - 08.05.2026

    Am 08.05.2026 ist die Advanced Micro Devices Aktie, bisher, um +6,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Advanced Micro Devices Aktie - 08.05.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Wie hat sich die Advanced Micro Devices-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,47 % konnte die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 370,50, mit einem Plus von +6,47 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Advanced Micro Devices über einen Zuwachs von +108,55 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +19,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +87,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Advanced Micro Devices auf +101,48 %.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,74 %
    1 Monat +87,89 %
    3 Monate +108,55 %
    1 Jahr +312,28 %
    Stand: 08.05.2026, 16:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Micro Devices Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den heftigen Kursanstieg und After‑Hours‑Hochs bei AMD, Gewinnmitnahmen und KO‑Trades, kontroverse Bewertung (KGV ~130, überbewertet), technische Warnsignale (RSI >70/überkauft), positive Quartalszahlen sowie steigende Umsätze/Margen und die Debatte Neubewertung versus Rücksetzer auf 250–280 USD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

    Zur Advanced Micro Devices Diskussion

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,15 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,03 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,83 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +6,82 %. Broadcom legt um +2,10 % zu

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    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +7,04 %
    +20,99 %
    +89,84 %
    +110,72 %
    +316,56 %
    +359,45 %
    +475,28 %
    +11.278,00 %
    +12.145,23 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Verfasst von Markt Bote
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