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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie explodiert - 08.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intel Aktie bisher um +6,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie explodiert - 08.05.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 08.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Sie steigt um +6,50 % auf 99,50. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,50, mit einem Plus von +6,50 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Intel einen Gewinn von +131,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +15,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +110,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +212,75 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,27 %
    1 Monat +110,63 %
    3 Monate +131,42 %
    1 Jahr +451,00 %
    Stand: 08.05.2026, 16:09 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten starken Kursanstieg bei Intel und die Frage, ob die Rally weitergeht oder abkühlt. Fundamentale Diskussionen drehen sich um den Turnaround durch Pat Gelsinger, die Ausrichtung auf Foundry/Advanced Packaging, CPU-Mangel und mögliche Großaufträge von Apple/Microsoft; Tech- und Preisentwicklung werden heftig diskutiert. Skepsis über überhitzte Bewertung, während einige Kursziele von ca. 150–200 USD oder langfristig höher genannt werden.

    Zur Intel Diskussion

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,95 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,47 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,83 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +6,82 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,11 % zu

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +6,25 %
    +15,81 %
    +111,62 %
    +132,52 %
    +453,61 %
    +255,77 %
    +109,38 %
    +277,94 %
    +4.928,88 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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