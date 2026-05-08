Intel Aktie explodiert - 08.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Sie steigt um +6,50 % auf 99,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,50€, mit einem Plus von +6,50 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Intel einen Gewinn von +131,42 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +15,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +110,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +212,75 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,27 % 1 Monat +110,63 % 3 Monate +131,42 % 1 Jahr +451,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten starken Kursanstieg bei Intel und die Frage, ob die Rally weitergeht oder abkühlt. Fundamentale Diskussionen drehen sich um den Turnaround durch Pat Gelsinger, die Ausrichtung auf Foundry/Advanced Packaging, CPU-Mangel und mögliche Großaufträge von Apple/Microsoft; Tech- und Preisentwicklung werden heftig diskutiert. Skepsis über überhitzte Bewertung, während einige Kursziele von ca. 150–200 USD oder langfristig höher genannt werden.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,95 Mrd. € wert.

Die Halbleiterbranche ist um einen massiven Kursanstieg reicher. Am Donnerstag knallte die Himax-Aktie nach starken Zahlen um 30 Prozent nach oben.

Die Aktie von Intel überzeugte mit einer zweistelligen Monatsrendite von +93,48 %. Jetzt richtet sich der Blick darauf, ob der Mai den Aufwärtstrend bestätigt.

Die jüngste Kupferhausse ist kein kurzfristiger Hype, sondern ein fundamentaler Wandel. Autobauer, Rohstofffirmen und Chipkonzerne stecken plötzlich im selben Sog. Denn die Energiewende und der KI-Boom verschlingen Unmengen des roten Metalls. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,47 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,83 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +6,82 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,11 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.