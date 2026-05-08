Monster Beverage Aktie klettert deutlich - 08.05.2026

Die Monster Beverage Aktie notiert aktuell bei 72,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,67 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Monster Beverage Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,40€, mit einem Plus von +11,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Monster Beverage ist ein führender Anbieter von Energy-Drinks mit Marken wie Monster Energy. Es konkurriert mit Red Bull und Rockstar und zeichnet sich durch eine breite Produktpalette und starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Monster Beverage Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,82 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Monster Beverage +3,74 % gewonnen.

Monster Beverage Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,55 % 1 Monat +13,50 % 3 Monate -2,82 % 1 Jahr +26,72 %

Informationen zur Monster Beverage Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:10 Uhr

Es gibt 978 Mio. Monster Beverage Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,25 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Coca-Cola, PepsiCo und Co.

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. PepsiCo notiert im Minus, mit -0,83 %. Keurig Dr Pepper notiert im Minus, mit -0,33 %.

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Ob die Monster Beverage Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monster Beverage Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.