NVIDIA Aktie heute im Plus (183,74€) - 08.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,91 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 183,74€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +15,57 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,45 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +13,11 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,31 % 1 Monat +15,45 % 3 Monate +15,57 % 1 Jahr +74,09 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:13 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Nvidia: Starke fundamentale Treiber (AI‑Nachfrage, Ökosystem‑Deals, hohe Margen) stützen bullishe Ziele (u. a. 250 USD bis Jahresende, mögliche Verdopplung bis 2028), zugleich werden Risiken (Strom/Infra/Monetarisierung) und die technische Marke 200 USD (Sweep bei ~194,7, Rebound) sowie Mai‑Saisonalität diskutiert.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,47 Bil. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Goldman Sachs erwartet von Nvidia ein starkes Quartal – doch die eigentliche Frage ist, wie weit die Rechenzentrum-Prognose übertroffen wird. Was Anleger beim Ergebnis genau beobachten sollten.

Der bevorstehende SpaceX-Börsengang entspricht knapp 10 % der Marktkapitalisierung aller Dow-Jones-Unternehmen. Wer einsteigen will, muss anderswo verkaufen — und das trifft zuerst die Positionen mit den größten Buchgewinnen: KI-Highflyer, Tesla, Gold und Bitcoin.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,28 %. Intel notiert im Plus, mit +5,80 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +6,26 %. Broadcom legt um +2,10 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.