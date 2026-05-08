Fastly Registered (A) Aktie - Kurs legt am 08.05.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Fastly Registered (A). Mit einer Performance von +4,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fastly Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -38,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,315€, mit einem Plus von +4,28 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fastly ist ein führender CDN-Anbieter, der sich durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit auszeichnet, mit Akamai und Cloudflare als Hauptkonkurrenten.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Fastly Registered (A) über einen Zuwachs von +126,22 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastly Registered (A) Aktie damit um -30,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,98 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Fastly Registered (A) +89,09 % gewonnen.

Fastly Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,28 % 1 Monat -42,98 % 3 Monate +126,22 % 1 Jahr +198,53 %

Informationen zur Fastly Registered (A) Aktie

Stand: 08.05.2026, 16:20 Uhr

Es gibt 156 Mio. Fastly Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,70 Mrd. € wert.

Fastly Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fastly Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastly Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.