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    Lonza Group: Alle Anträge der Generalversammlung 2026 genehmigt!

    Die Generalversammlung setzte klare Zeichen: personelle Kontinuität, neue Impulse im Verwaltungsrat und eine deutlich erhöhte Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre.

    Lonza Group: Alle Anträge der Generalversammlung 2026 genehmigt!
    Foto: adobe.stock.com
    • Jean-Marc Huët wurde als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027 wiedergewählt.
    • Claudia Süssmuth‑Dyckerhoff, Sami Atiya und Stephen Fry wurden als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt; alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder wurden bestätigt.
    • Die anwesenden und vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre hielten insgesamt 43’948’027 Aktien (62.58% des Aktienkapitals).
    • Eine Dividende von CHF 5.00 je Aktie (Erhöhung um 25% gegenüber Vorjahr) wurde genehmigt; Auszahlung ab 15. Mai 2026; 50% aus der Kapitaleinlagereserve und von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.
    • Deloitte AG (Zürich) wurde erneut als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2027 gewählt.
    • Alle weiteren vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträge wurden genehmigt, darunter der Bericht über nichtfinanzielle Belange, der Vergütungsbericht 2025 (konsultativ) sowie die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lonza Group ist am 22.07.2026.

    Der Kurs von Lonza Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 529,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.


    Lonza Group

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