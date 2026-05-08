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    Rallye

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    Neues Kursziel: Knackt der S&P 500 die 8.000 Punkte?

    Der wohl wichtigste Treiber der jüngsten Rallye ist die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison der Unternehmen im ersten Quartal.

    Rallye - Neues Kursziel: Knackt der S&P 500 die 8.000 Punkte?
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Hoffnung auf ein baldiges offizielles Ende des Iran-Krieges und die wiedererwachte Begeisterung für KI-bezogene Aktien besonders im Halbleitersektor, haben den S&P 500 diese Woche auf ein weiteres Rekordhoch gehievt.

    Kursziel für den S&P 500 angehoben

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    Der wohl wichtigste Treiber der jüngsten Rallye ist die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison im ersten Quartal. Die Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne veranlasste die Analysten von RBC Capital am Freitag, das 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 von 7.750 auf 7.900 Punkte anzuheben.

    S&P 500

    +0,72 %
    +2,16 %
    +8,67 %
    +6,69 %
    +30,46 %
    +78,98 %
    +73,80 %
    +258,89 %
    +406,60 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Das RBC-Team unter der Leitung von Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie, erklärt gegenüber Marketwatch: "Der implizite faire Wert des S&P 500 hat sich aus unserem Bewertungs-/Gewinn-pro-Aktie-Test aufgrund der verbesserten Bottom-up-Konsensprognosen für die nächsten vier Quartale erhöht."

    Trotz des Optimismus hebt das RBC-Team sogenannte "taktische Risiken" hervor, die beobachtet werden müssen. Ein Wachstumshemmer könnte der sich fortsetzende Iran-Krieg sein.

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    Experten: Growth schlägt Value

    Hinsichtlich der Positionierung der Anleger bevorzugt RBC innerhalb der Large-Cap-Gruppe Wachstumsaktien gegenüber Substanzwerten.

    "Betrachtet man die Gewinnstimmung, so fiel die Aufwärtskorrektur der Gewinnschätzungen je Aktie bei Wachstumswerten im Allgemeinen und insbesondere bei den größten Unternehmen im S&P 500 stärker aus als bei Value-Aktien und dem übrigen Markt", so RBC. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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