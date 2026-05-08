Chip-Engpass eskaliert: Selbst KI-Gewinner geraten unter Druck

Chiphersteller wie Advanced Micro Devices und Intel profitieren zwar kurzfristig von der hohen Nachfrage nach zentralen Prozessoren für KI-Anwendungen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass die Industrie die Bestellungen kaum noch bedienen kann. Intel erklärte laut Barron’s, dass der Umsatz im ersten Quartal bei 13,6 Milliarden US-Dollar gelegen habe und "deutlich höher gewesen wäre, aber die Nachfrage weiterhin das wachsende Angebot übersteigt".

Die starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz sorgt in der Tech-Branche für ein paradoxes Bild. Einerseits investieren Konzerne wie Microsoft und Alphabet Milliarden in neue Rechenzentren. Andererseits geraten Lieferketten zunehmend unter Druck, wie Barron’s berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Breite Engpässe bei Schlüsselkomponenten

Die Knappheit beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Speicherchips. Auch andere zentrale Bauteile fehlen zunehmend. Besonders deutlich wurde das bei Arista Networks. Vorstandschefin Jayshree Ullal sagte auf der Bilanzkonferenz am 5. Mai: "Wir haben es branchenweit mit einem generellen Mangel zu tun, sei es bei Wafern, Siliziumchips, CPUs, optischen Bauteilen und natürlich bei Speicherbausteinen, auf die ich bereits im letzten Quartal hingewiesen habe, verbunden mit erhöhten Beschaffungskosten."

Diese Engpässe erhöhen nicht nur die Kosten, sondern belasten auch die Margen der Unternehmen. Anleger reagierten entsprechend nervös: Die Aktie von Arista Networks fiel am 6. Mai um 14 Prozent.

Nachfrageboom wird zum Risiko für Margen

Auch Arm Holdings profitiert grundsätzlich vom KI-Boom, konnte die hohe Nachfrage jedoch nicht vollständig bedienen. Trotz besser als erwarteter Zahlen blieb der Ausblick unverändert bei rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz, was Anleger enttäuschte.

Super Micro Computer meldete ebenfalls Einschränkungen. Das Unternehmen erklärte laut Barron’s, der Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 10,2 Milliarden US-Dollar sei durch Verzögerungen bei der Einsatzbereitschaft von Kundensystemen belastet worden, insbesondere bei Rechenzentren.

Markt zwischen Euphorie und Engpass

Der aktuelle KI-Zyklus zeigt damit ein klassisches Spannungsfeld. Die Nachfrage treibt Investitionen und Umsätze, doch die physische Lieferkette wird zum limitierenden Faktor. Unternehmen wie Arista warnen bereits vor Margendruck und komplexeren Vertragsabschlüssen.

Während die KI-Revolution weiter Fahrt aufnimmt, verschiebt sich der Fokus der Anleger zunehmend von Wachstum hin zu der Frage, ob die Industrie überhaupt schnell genug liefern kann. Laut Barron’s könnte genau dieser Engpass in den kommenden Quartalen zum entscheidenden Belastungsfaktor für Umsatzdynamik und Profitabilität werden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion