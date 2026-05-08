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    ROUNDUP

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    Schlechtes Wetter und höhere Personalkosten lasten auf Sto

    Für Sie zusammengefasst
    • Kalter nasser Winter belastet Sto im ersten Quartal
    • Umsatz minus 1,9 Prozent auf 318,5 Millionen Euro
    • Gestiegene Personalkosten erhöhen deutlich Fehlbetrag
    ROUNDUP - Schlechtes Wetter und höhere Personalkosten lasten auf Sto
    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der kalte und nasse Winter hat den Farben- und Dämmstoffspezialist Sto im ersten Quartal belastet. Der Umsatz sank im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf 318,5 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag in Stühlingen mit. Auch die anhaltende Bauflaute schlug sich nieder.

    Der gesunkene Umsatz, sowie gestiegene Personalkosten drückten auf das Ergebnis: Der im ersten Quartal saisonbedingt gewöhnlich erzielte Fehlbetrag habe sich im Vergleich zum Vorjahr vergrößert, hieß es. Durch den Iran-Krieg gestiegene Beschaffungspreise hätten sich hingegen noch nicht niedergeschlagen. Die Jahresziele bestätigte Konzernlenker Rainer Hüttenberger und vermeldet Umsatzwachstum im April.

    Die im SDax notierte Sto-Aktie legte nach einem schwachen Start am Nachmittag um 0,6 Prozent zu./lew/jha/he

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    ISIN:DE0007274136WKN:727413
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie

    Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 101 auf Tradegate (08. Mai 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 260,91 Mio..

    STO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.




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