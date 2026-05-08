Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -9,72 %
Tagesperformance: -9,72 %
Platz 1
Performance 1M: -19,84 %
Performance 1M: -19,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Sentiment: überwiegend bearisch. In den letzten 14 Tagen Abwärtsdruck durch schwache Fundamentaldaten (Q4/Q1), Neubewertung. Technisch: Abwärtstrend, niedrigere Hochs und Tiefs. Wichtige Levels: Unterstützung ca. 1.230€, Widerstände ca. 1.420–1.460€ und 1.500–1.550€. Bruch 1.230€ könnte 1.100–950€ bringen. Gegenbewegungen möglich, kein klares Reversal. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 2
Performance 1M: +51,51 %
Performance 1M: +51,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, teils positives Anleger-Sentiment zu Infineon: ITC-Urteil stärkt das IP-Portfolio; bessere Wachstumsaussichten, angehobene Guidance und steigender Automotive-Auftragseingang; ab Q4 neue Segmentstruktur. JPMorgan belässt Infineon auf Overweight (Ziel 48 €); Kurs liegt darüber. Gewinnmitnahmen möglich. 14-Tage-Verlauf: keine konkrete Zahl genannt; insgesamt eher positiv.
Allianz
Tagesperformance: -4,52 %
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 3
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Allianz-Anleger-Sentiment sachlich gemischt: Dominierendes Thema ist der Dividendenabschlag. Vor Ex-Tag wird Kursbewegung nach unten erwartet, danach Potenzial für Erholung (Vergleich zu MüRü). Technisch/fundamental bleibt man vorsichtig; Volatilität hoch. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt, daher lässt sich kein exaktes Delta ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 4
Performance 1M: +13,70 %
Performance 1M: +13,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Sentiment zu Commerzbank vorsichtig-spekulativ: Übernahme-Preisrahmen, Umtauschverhältnis und Nomura-TRS-Positionen dominieren. Ein Beispiel: bei UniCredit um 76,3 € würde Gegenwert ca. 37 € betragen. Kursziele liegen um 43 € (RBC); ein Sprung über 50 € wird diskutiert. Viele raten Abwarten oder nur Bei-Rücksetzern nachkaufen; Untergrenze 42–45 € wird genannt. Neue Großaktionäre wie Nomura werden positiv gesehen.
BASF
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 5
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Laut wallstreetONLINE-Forum zeigt BASF-Sentiment gemischt, teils bullisch. Technisch: Oberseite umkämpft, Kurs von Bollinger-Untergrenze und 50-Tage-Linie gestützt; mögliches Doppeltopp bei fallenden Tiefs. Kurs ca. 56 EUR inkl. Dividende. ARP-Buyback pausiert/geringes Volumen. Dividendenabschlag anstehend; Agrarsparte-Ausgliederung 2027 könnte Fantasie geben. Fundament: KGV ca. 20; Risiken Irankrieg, Energiekosten, Inflation; EU-China-Handelspraktiken.
BMW
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 6
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 7
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
wallstreetONLINE-Zusammenfassung: Kurs in den letzten 14 Tagen volatil mit Aufwärtsimpulsen (>300 EUR) und Rücksetzungen bis ca. 255 EUR. Fundamentale Sicht: Wartung/Teile ~66% Umsatz, Margin 15,5%, Dividende 1,27%; langfristig stabile Cashflows. Geopolitische Risiken und Rückruf-Themen belasten kurzfristig. Leerverkäufer aktiv; Einstiegsniveaus um 280 bzw. 255 EUR diskutiert. Sentiment gemischt, tendenziell vorsichtig.
Fresenius
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 8
Performance 1M: -6,81 %
Performance 1M: -6,81 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,65%
|PUT: 48,35%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,30 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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