Univar Solutions gibt personelle Veränderungen in der Führungsspitze bekannt
Der Präsident und Chief Executive Officer, David Jukes, wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen
DOWNERS GROVE, Illinois, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialzutaten und Chemikalien, gab heute eine Umstrukturierung der Führungsspitze bekannt, die das weitere Wachstum und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützen soll. Da sich Univar Solutions weiterhin darauf konzentriert, in allen Geschäftsbereichen Mehrwert zu schaffen, wird der Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, David Jukes, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.
Ab dem 1. Juli wird der Vorstandsvorsitzende eng mit dem Führungsteam und dem Verwaltungsrat zusammenarbeiten, um die strategische Aufsicht zu gewährleisten, Kontinuität und Umsetzung sicherzustellen und die langfristigen Unternehmensprioritäten zu unterstützen. Dieser Übergang spiegelt das Vertrauen des Unternehmens in seine Führungskräfte und seine Bereitschaft für die nächste Phase der Wertschöpfung wider.
Die organisatorische Weiterentwicklung richtet Univar Solutions auf klar abgegrenzte, kundenorientierte Segmente aus:
- Chemical Distribution & Services: Unter der Leitung von Chief Executive Officer Robert (Bob) Craycraft konzentriert sich dieser Bereich darauf, ein umfassendes Portfolio an chemischen Produkten mit einem robusten globalen Logistiknetzwerk zu verbinden, um erstklassigen lokalen Service zu bieten.
- Ingredients + Specialties: Unter der Leitung von Chief Executive Officer Nicholas (Nick) Powell widmet sich dieser Bereich der Betreuung ausgewählter Branchen mit einem erstklassigen Portfolio an Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, unterstützt durch ein globales Netzwerk von Formulierungslabors und Testküchen, um technische Herausforderungen zu lösen und dabei zu helfen, bessere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
- ChemPoint: Wird Lieferanten und Kunden weiterhin dabei unterstützen, neue Wachstumschancen durch die Schaffung von Nachfrage und digitale Multi-Channel-Marketingkampagnen für eine breite Palette von Chemikalien und Inhaltsstoffen zu erschließen.
Jeder Chief Executive Officer wird dem Vorstand unterstellt sein, was die Verantwortlichkeit und strategische Klarheit stärkt.