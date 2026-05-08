Univar Solutions gibt personelle Veränderungen in der Führungsspitze bekannt

Der Präsident und Chief Executive Officer, David Jukes, wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden übernehmen

DOWNERS GROVE, Illinois, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Anwender von Spezialzutaten und Chemikalien, gab heute eine Umstrukturierung der Führungsspitze bekannt, die das weitere Wachstum und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens unterstützen soll. Da sich Univar Solutions weiterhin darauf konzentriert, in allen Geschäftsbereichen Mehrwert zu schaffen, wird der Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens, David Jukes, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen.