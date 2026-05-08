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    JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 95,40EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: Siltronic
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 103
    Kursziel alt: 83
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,00, was eine Steigerung von +4,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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