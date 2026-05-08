JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,06 % und einem Kurs von 95,40EUR auf Tradegate (08. Mai 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 103

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 103,00 € , was eine Steigerung von +4,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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