Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +11,05 %
Platz 1
Performance 1M: +74,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu SILTRONIC AG ist bullisch und momentum-getrieben. Von stark steigenden Kursen bei hohem Volumen bis zu spekulativen Zielen (90 EUR bis 1.000 EUR) ist die Rede. Fundamentale Perspektive: KI-/Chips-Nachfrage könnte Wafer-Nachfrage antreiben, doch Volatilität bleibt. Einige setzen Stop-Loss, um Überhitzung zu limitieren. Wichtiger Event-Takt: morgige Hauptversammlung.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 2
Performance 1M: +41,68 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 3
Performance 1M: +35,80 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 4
Performance 1M: +51,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, teils positives Anleger-Sentiment zu Infineon: ITC-Urteil stärkt das IP-Portfolio; bessere Wachstumsaussichten, angehobene Guidance und steigender Automotive-Auftragseingang; ab Q4 neue Segmentstruktur. JPMorgan belässt Infineon auf Overweight (Ziel 48 €); Kurs liegt darüber. Gewinnmitnahmen möglich. 14-Tage-Verlauf: keine konkrete Zahl genannt; insgesamt eher positiv.
AIXTRON
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 5
Performance 1M: +42,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
WallstreetONLINE-Forum zeigt vorwiegend bullische Aixtron-Stimmung. In den letzten 14 Tagen nahe 49–51 EUR (Beitrag 1: 49 EUR; Be 11–12: 51 EUR). Signale: Renesas-GaN-Aufträge und ad hoc-Kommunikation von Aufträgen. Analystenstufen wechseln von Buy zu Hold; Kursziele ca. 42–55 EUR. Kursgewinne + Auftragsaktivität dominieren die Sicht.
Jenoptik
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 6
Performance 1M: +24,47 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 7
Performance 1M: +0,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE
Im wallstreetONLINE-Forum: Insgesamt positives Anleger-Sentiment zu CANCOM SE. Dividende 1,00 € je Aktie im HV-Einladung; Kursziel 34 € und Buy-Einstufung durch Deutsche Bank Research; vorzeitig beendetes Aktienrückkaufprogramm, eingezogene Aktien; KI-Bundesverband-Beitritt stärkt Position; Streubesitz ca. 65% (große Großaktionäre vorhanden). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Ottobock
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 8
Performance 1M: +20,10 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 9
Performance 1M: -5,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: Fundamentale Signale bleiben positiv (Umsatz- und Gewinnanstieg, hoher Auftragseingang/Backlog, Book-to-Bill ca. 3,0, EBITDA-Marge 7,6–8,9%, Optronics-Wachstum). Die hohe Bewertung/KGV wird kritisch gesehen. Kursreaktionen zuletzt uneinheitlich; konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben.
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 10
Performance 1M: +1,56 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 11
Performance 1M: +10,11 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 12
Performance 1M: +0,87 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 13
Performance 1M: +9,85 %
SAP
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 14
Performance 1M: +2,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist SAP-Sentiment gemischt. Langfristig wird KI-Potenzial (offene Plattform, Datacloud, KI-Dienstleistungen) positiv gesehen (Beiträge 1,6–8,10–12). Die 14-Tage-Kursentwicklung ist gemischt; Ex-Dividende/Dividendenabschlag und der 150-EUR-Widerstand belasten kurzfristig; Sektor schwach. Technisch kein klares Breakout, eher Seitwärts; Dremio-Deal wird positiv gesehen (Beitrag 12).
TeamViewer
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 15
Performance 1M: +28,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu TeamViewer: Recalls/MDAX-Druck deuten auf Abwärtsdruck; Kurs von ca. 6,50€ hoch → ca. 5,50€ aktuell. Leerverkäufe mit Gebühren um 0,7% halten Shortquote moderat; Volatilität bleibt. Fundamentale Bewertung attraktiv (EV ~1,65 Mrd €, FCF ~170–175 Mio €, Entschuldung). KI-/US-Wachstumssorgen belasten; Rückkäufe diskutiert. 14-Tage-Veränderung ca. -12%.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
