Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 08.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: -9,72 %
Tagesperformance: -9,72 %
Platz 1
Performance 1M: -20,09 %
Performance 1M: -20,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Sentiment: überwiegend bearisch. In den letzten 14 Tagen Abwärtsdruck durch schwache Fundamentaldaten (Q4/Q1), Neubewertung. Technisch: Abwärtstrend, niedrigere Hochs und Tiefs. Wichtige Levels: Unterstützung ca. 1.230€, Widerstände ca. 1.420–1.460€ und 1.500–1.550€. Bruch 1.230€ könnte 1.100–950€ bringen. Gegenbewegungen möglich, kein klares Reversal. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,91 %
Tagesperformance: +4,91 %
Platz 2
Performance 1M: +51,51 %
Performance 1M: +51,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, teils positives Anleger-Sentiment zu Infineon: ITC-Urteil stärkt das IP-Portfolio; bessere Wachstumsaussichten, angehobene Guidance und steigender Automotive-Auftragseingang; ab Q4 neue Segmentstruktur. JPMorgan belässt Infineon auf Overweight (Ziel 48 €); Kurs liegt darüber. Gewinnmitnahmen möglich. 14-Tage-Verlauf: keine konkrete Zahl genannt; insgesamt eher positiv.
Allianz
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 3
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Allianz-Anleger-Sentiment sachlich gemischt: Dominierendes Thema ist der Dividendenabschlag. Vor Ex-Tag wird Kursbewegung nach unten erwartet, danach Potenzial für Erholung (Vergleich zu MüRü). Technisch/fundamental bleibt man vorsichtig; Volatilität hoch. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt, daher lässt sich kein exaktes Delta ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 4
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Laut wallstreetONLINE-Forum zeigt BASF-Sentiment gemischt, teils bullisch. Technisch: Oberseite umkämpft, Kurs von Bollinger-Untergrenze und 50-Tage-Linie gestützt; mögliches Doppeltopp bei fallenden Tiefs. Kurs ca. 56 EUR inkl. Dividende. ARP-Buyback pausiert/geringes Volumen. Dividendenabschlag anstehend; Agrarsparte-Ausgliederung 2027 könnte Fantasie geben. Fundament: KGV ca. 20; Risiken Irankrieg, Energiekosten, Inflation; EU-China-Handelspraktiken.
BMW
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 5
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
SAP
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist SAP-Sentiment gemischt. Langfristig wird KI-Potenzial (offene Plattform, Datacloud, KI-Dienstleistungen) positiv gesehen (Beiträge 1,6–8,10–12). Die 14-Tage-Kursentwicklung ist gemischt; Ex-Dividende/Dividendenabschlag und der 150-EUR-Widerstand belasten kurzfristig; Sektor schwach. Technisch kein klares Breakout, eher Seitwärts; Dremio-Deal wird positiv gesehen (Beitrag 12).
ENI
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 7
Performance 1M: -9,06 %
Performance 1M: -9,06 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 8
Performance 1M: +17,13 %
Performance 1M: +17,13 %
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