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    TruMerit und Credivera stellen erste überprüfbare digitale Qualifikationsnachweise für Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit aus

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 8. Mai 2026 / TruMerit, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung und Qualifikationsüberprüfung im Gesundheitswesen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Credivera seine ersten überprüfbaren digitalen Qualifikationsnachweise an Fachkräfte im Gesundheitswesen ausgestellt hat. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der sicheren und übertragbaren Überprüfung von Qualifikationsnachweisen für das globale Gesundheitspersonal dar.

     

    Die erste Gruppe digitaler Qualifikationsnachweise wurde an Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen vergeben, die im vergangenen Jahr die globalen Zertifizierungsprüfungen von TruMerit erfolgreich bestanden haben. Dazu gehören der Qualifikationsnachweis „Certified Global Nurse“ sowie speziell auf Pflegekräfte und andere in der Rehabilitationspflege tätige Fachkräfte zugeschnittene Qualifikationsnachweise. Diese sicheren Qualifikationsnachweise können nun digital gespeichert, verwaltet und geteilt werden, sodass Arbeitgeber, Aufsichtsbehörden und Zulassungsstellen berufliche Qualifikationen sofort überprüfen können.

     

    Über die sichere Plattform zum Austausch von Qualifikationsnachweisen von Credivera werden TruMerit-Qualifikationsnachweise in verschlüsselten, fälschungssicheren digitalen Formaten ausgestellt, die weltweit anerkannten Verifizierungsstandards entsprechen. Da Gesundheitssysteme weltweit mit Personalmangel und einer zunehmenden grenzüberschreitenden Mobilität von Fachkräften im Gesundheitswesen konfrontiert sind, ist die vertrauenswürdige Überprüfung von Qualifikationsnachweisen zu einer entscheidenden infrastrukturellen Herausforderung für Aufsichtsbehörden, Arbeitgeber und Regierungen geworden. Verifizierbare digitale Qualifikationsnachweise ermöglichen es, berufliche Qualifikationen sicher auszustellen, sofort zu validieren und problemlos grenzüberschreitend auszutauschen, wodurch administrative Verzögerungen reduziert und gleichzeitig das Vertrauen in die Echtheit von Qualifikationsnachweisen im Gesundheitswesen gestärkt wird.

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