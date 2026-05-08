Moderna Aktie schießt durch die Decke - 08.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Moderna. Mit einer Performance von +13,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,10€, mit einem Plus von +13,49 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Moderna einen Gewinn von +20,11 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +63,91 % gewonnen.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,77 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,84 % 1 Monat +8,92 % 3 Monate +20,11 % 1 Jahr +101,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 08.05.2026, 17:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Moderna-Kursentwicklung und Bewertung. Technisch diskutieren Nutzer das sehr hohe Shortvolumen (gestern 71%), das die Positionen auslöste, sowie Kurssprüngen im Vorhandel (rund 51–52 USD). Fundamentale Diskussionen drehen sich um die Q1-Zahlen (Umsatz ca. 389 Mio. USD, Verlust je Aktie ca. 3,40 USD), Guidance 2026 und neue Vakzine-Projekte (Grippe mRNA-1010; Hantavirus-Förderung stockt). Debatte über langfristige Folgen bleibt volatil.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,01 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,50 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,47 %. Novavax notiert im Plus, mit +14,99 %. BioNTech legt um +1,77 % zu

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.