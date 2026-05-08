🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schleswig-Holstein erlaubt sonntags Einkaufen ohne Personal

    Für Sie zusammengefasst
    • Personallose Supermärkte in Orten bis 2.500 Einwohnern
    • Verkaufsfläche maximal 350 Quadratmeter erlaubt
    • Hofläden mit 90 Prozent eigener Ware sonntags offen
    Schleswig-Holstein erlaubt sonntags Einkaufen ohne Personal
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEL (dpa-AFX) - Künftig ist in Schleswig-Holstein auf dem Land sonn- und feiertags der Einkauf in Kleinstsupermärkten ohne Personal möglich. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen beschloss der Landtag eine Änderung des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten. FDP und SSW enthielten sich, die SPD lehnte die Gesetzesnovelle ab. Voraussichtlich Anfang Juni soll das Gesetz in Kraft treten.

    "Wir wollen den ländlichen Raum stärken", sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Die Erlaubnis zum Öffnen bleibe aber die Ausnahme. Es müsse auch weiterhin einen Unterschied zwischen dem Sonn- oder Feiertag und einem Werktag geben.

    Bislang war es nur in Tourismusorten an bestimmten Sonntagen dank Bäderregelung möglich, Brot, Milch oder andere Dinge einzukaufen. "Das hektische Einkaufen samstagabends, die Frage, was montags auf dem Frühstückstisch landet, hat auf dem Lande dann ein Ende", sagte Madsen.

    Darum geht es

    Künftig dürfen personallose Supermärkte in Gemeinden bis 2.500 Einwohnern ganzjährig an Sonn- und Feiertagen öffnen. Sie dürfen über maximal 350 Quadratmeter Verkaufsfläche verfügen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gibt es inzwischen 15 solcher Supermärkte. Auch Markttreffs können laut Ministerium potenziell von der Regelung profitieren.

    Sonntags öffnen dürfen künftig landesweit auch Hofläden, wenn sie nahezu nur eigene landwirtschaftliche Erzeugnisse (90 Prozent) anbieten. In Gemeinden mit bis zu 2.500 Einwohnern gilt diese Einschränkung des Sortiments nicht.

    Lob und Kritik

    Der Handelsverband Nord begrüßte die geplante Reform. Angesichts notwendiger Investitionen, um einen Laden auch ohne Personal betreiben zu können, sei der Sonntag als Öffnungszeit unabdingbar.

    Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Gesetzesreform. "Die Sonntagsöffnung personalloser Supermärkte ist nur ein weiteres Einfallstor zur Aufweichung des verfassungsmäßigen Sonn- und Feiertagsschutzes und zugleich ein Schritt zur Vernichtung von Arbeitsplätzen im Handel", sagte Fachbereichsleiter Bert Stach. "Wir werden rechtliche Schritte prüfen. Dazu zählt auch die Frage, ob die sogenannte Bäderregelung aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage nun angefochten werden kann."

    Von der Bäderregelung profitieren in der Urlaubssaison Geschäfte in ausgewählten touristisch geprägten Orten auf den Inseln sowie beispielsweise Malente, Plön und Eckernförde. Insgesamt fallen 95 Städte und Gemeinden unter diese Regelung. Dort dürfen Geschäfte vom 15. März bis 31. Oktober sowie vom 17. Dezember bis zum 8. Januar an Sonn- und Feiertagen sechs Stunden innerhalb eines Zeitkorridors von 11.00 bis 19.00 Uhr öffnen. Für Helgoland gilt eine Sonderregelung: Dort können Verkaufsstellen vom 15. Dezember bis 31. Oktober an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein./akl/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Schleswig-Holstein erlaubt sonntags Einkaufen ohne Personal Künftig ist in Schleswig-Holstein auf dem Land sonn- und feiertags der Einkauf in Kleinstsupermärkten ohne Personal möglich. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU und Grünen beschloss der Landtag eine Änderung des Gesetzes über die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     