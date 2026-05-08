DAX gibt alle Wochengewinne wieder ab – Rally in New York setzt sich fort

Das dicke Ende kann erst noch kommen und würde dann von zwei Seiten negativ auf die Unternehmen einwirken. Einerseits steigen die Kosten für die Unternehmen und andererseits kann mit einem weiteren Konsumrückgang in Folge der hohen Energie- und Lebensmittelpreise gerechnet werden. Daher bleibt es bei Investments in deutsche Aktien ein Vabanquespiel, ob und mit welchen Auswirkungen sich dieses Szenario realisieren wird.

Alle Gewinne der Woche wurden wieder ausradiert. Der DAX muss den weiter hohen Ölpreisen Tribut zollen, die den Konjunkturerwartungen für die Eurozone und damit auch Deutschland einen Strich durch die Rechnung machen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Wirtschaft in den USA hat im April mit 115 000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als die vom Markt erwarteten 65 000. Auch die Stundenlöhne sind mit 0,2 Prozent schwächer als die erwarteten 0,3 Prozent gestiegen. Die Zahlen relativieren ein potenzielles Stagflationsszenario in den USA und geben den Investoren wieder mehr konjunkturelle Zuversicht.

Die in dieser Woche vorgelegten Arbeitsmarktindikatoren zeichnen damit allerdings ein sehr ambivalentes Bild, das sich wohl erst in den kommenden Monaten auflösen dürfte. Es muss sich erst noch zeigen, ob die US-Wirtschaft weiter robust bleibt oder aber der Konsumverzicht aufgrund gestiegener Inflationserwartungen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die zukünftigen operativen Ergebnisse der Unternehmen haben wird.

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