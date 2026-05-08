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    Drägerwerk: Hauptversammlung beschließt deutliche Dividendenerhöhung

    Dräger setzt seinen Erfolgskurs fort: 2025 glänzt der Konzern mit Rekordumsatz, steigender Profitabilität, solider Kapitalbasis und optimistischem Ausblick für weiteres Wachstum.

    Drägerwerk: Hauptversammlung beschließt deutliche Dividendenerhöhung
    Foto: Drägerwerk AG
    • Das Geschäftsjahr 2025 war für Dräger erfolgreich mit Rekordumsatz von rund 3,5 Mrd. Euro, leicht über der Prognose und dem Vor-Corona-Jahr 2020.
    • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um ca. 20 % auf etwa 233 Mio. Euro, die EBIT-Marge erhöhte sich auf 6,7 %.
    • Die Aktionäre stimmten einer deutlichen Dividendenerhöhung zu: 2,21 Euro je Stammaktie und 2,27 Euro je Vorzugsaktie für 2025, die dritte Erhöhung in Folge.
    • Die Eigenkapitalquote liegt bei über 50 %, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
    • Für das laufende Jahr wird ein Umsatzwachstum von 1,0 bis 5,0 % (währungsbereinigt 2,0 bis 6,0 %) sowie eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 % erwartet.
    • Das Unternehmen zeigt weiterhin eine positive Prognose und plant, im laufenden Jahr im Umsatz zuzulegen, mit Beiträgen beider Segmente zum Wachstum.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 90,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,32 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.594,89PKT (+0,51 %).


    Draegerwerk

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    ISIN:DE0005550636WKN:555063
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